Можливість отримати допомогу від міжнародної організації обернулася втратою коштів для мешканки Скалатської громади.

В одній із соціальних мереж жінка побачила інформацію про виплати допомоги від ООН. У повідомленні пропонували перейти за посиланням, заповнити персональні дані та дані банківських карток для отримання коштів від міжнародної організації.

Жінка виконала всі вказівки, сподіваючись отримати гроші. Натомість перейшла на фішинговий сайт, де ввела конфіденційну інформацію, як наслідок, – з її картки незаконно списали понад 17 тисяч гривень.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.190 Кримінального кодексу України, поліцейські встановлюють усі обставини шахрайства та особу зловмисника.

Працівники поліції застерігають: не відкривайте жодні невідомі посилання в месенджерах, соціальних мережах та SMS. Не вірте оголошенням та повідомленням, які обіцяють якісь виплати. Інформацію про програми підтримки від держави завжди публікують офіційні джерела. Також відповідні сповіщення з’являються в «Дії». Не вводьте на сторонніх сайтах дані своєї картки.

Попередьте своїх батьків, дідусів і бабусь про такі шахрайства та наголосіть на правилах безпеки у подібних аферах.