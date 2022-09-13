Інформація про можливість отримати допомогу від держави чи міжнародних організацій, активізувала чимало шахраїв. Людям надходять повідомлення про виплати у смс та месенджерах. У результаті з картки, зникають кошти.

В телеграм-каналі мешканець Чортківського району побачив інформацію про виплати для українців допомоги від ООН. Кібершахрай пропонував клієнтам перейти за посиланням на фішинговий сайт, щоб пройти опитування, заповнити персональні дані та дані банківських карток для отримання допомоги. Чоловік виконав всі вказівки, сподіваючись отримати гроші. Лише наступного дня він виявив, що з банківської картки зникли 50 тисяч гривень. Довелося звертатися в поліцію. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини правопорушення.

Застерігаємо: будь-які виплати через чат-боти в телеграм чи на інщих месенджерах, де від вас вимагають увійти в інтернет банкінг чи ввести тризначний CVV код і підтвердження по СМС – це шахрайство!

Жодний банк чи організація не створювали каналів та ботів для виплат у телеграмі або в інших месенджерах

Зареєструватися для отримання допомоги можна лише на офіційному сайті https://aid.edopomoga.gov.ua/app#social_status.

Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському веб-сайті, негайно заблокуйте платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг.

“Застережіть від подібних шахрайств своїх родичів, дбайте про фінансову безпеку!”, – наголошують у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.