“Допомога героям”: тернопільські захисники отримали військове спорядження від діаспори з Чикаго. ФОТО

Увесь світ продовжує підтримувати Україну та допомагати нам, надсилаючи гуманітарні вантажі для потреб внутрішньо переселених осіб та наших захисників.

Так, сьогодні, 31 березня, у Тернопіль надійшла чергова гуманітарна допомога від української діаспори з міста Чикаго (США), яку передали для потреб 105-ї окремої бригади територіальної оборони, військової служби правопорядку ЗСУ та підрозділів територіальної оборони.

Від благодійників з Чикаго військовослужбовці отримали, зокрема, тактичний взуття та одяг, тактичні окуляри, наколінники, ліхтарики, спальники, килимки, а також – підсумки та чохли для гранат, що використовуються під час бойових дій.

Ми щиро дякуємо нашим партнерам та волонтерам за організацію гуманітарних вантажів, підтримку і допомогу Україні у боротьбі з агресором.

Нагадаємо, від початку війни Тернопіль неодноразово отримував гуманітарну допомогу з Польщі, Литви, Естонії, Грузії, Великобританії, США, Іспанії, Італії, Німеччина тощо.