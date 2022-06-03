Стрілець-санітар Андрій Федорків з Тернополя загинув у боях з російськими окупантами під Запоріжжям.

Чоловік пішов захищати Україну, свою сім’ю і нас з вами добровольцем ще у березні, пише Наш день. Воював на передових позиціях, допомагав пораненим на полі бою. У вільну хвилину розповідав про свою родину, дружину і донечок, яких любив понад усе на світі.

«Не стало мого коханого Чоловіка, найкращого Батька, люблячого Сина, Зятя, Брата… Того, який був променем світла для всіх! Покійся з миром, наш Янголе! Тепер ти серед Небесних Воїнів Світла! – написала дружина Олена у фейсбуці.

“Він був патріотом своєї країни, старався робити щось краще в тому житті, займався своєю справою. Хотів розвиватися постійно”, – каже товариш загиблого Юрій Лотоцький.

Андрій Федорків народився 10 листопада 1983 року в місті Тернополі.

Навчався в Тернопільській класичній гімназії, закінчив Тернопільський національний економічний університет (нині — Західноукраїнський національний університет). Працював бухгалтером в місцевому Ресурсному центрі підтримки ОСББ. Разом з дружиною заснували приватний бізнес, зокрема «Зооветконтору», де допомагали тисячам хворим тваринок.

На початку березня 2022 року став добровольцем Збройних сил України, де служив стрільцем-санітаром. Загинув 28 травня 2022 року при виконанні бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Поховали Героя на Микулинецькому кладовищі на Алеї Героїв. Тепер він охоронятиме своїх коханих донечок, своїх рідних та Україну з небес.

Вічна пам’ять Герою!