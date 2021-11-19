Це була перша їхня дитина, чекали її появи з нетерпінням! Та сталося непоправне… Чоловік не був присутній під час пологів.

«Донечка не дихає…» — надіслала повідомлення дружина. А за якийсь час зателефонувала зі сльозами і сказала, що немовля померло. Оскільки вагітність протікала добре, аналізи до останку теж були в нормі, подружжя забило на сполох. Повідомили в поліцію, написали заяву, щоб було встановлено причину смерті дитини і надано оцінку діям медиків, пише “Нова Тернопільська”.

16 листопада провели судово-медичну експертизу в Тернополі. У висновку вказали попередню причину смерті дитини — тяжка асфіксія при народженні. Тіло передали рідним для поховання. Ілона і Роман в розпачі від втрати Єви. Подружжя наполягає на справедливому розслідуванні справи. Сумують нині з ними і рідні. Торік Ілона поховала матір — померла від інсульту, а п’ять років тому відійшов у засвіти її батько. Сиротами залишились п’ятеро дітей.

20-річна Ілона замінила маму своїм двом молодших сестричкам і братові. У неї є ще старший брат. Уся родина раділа, що Ілона народить донечку, але…

— Від перших до останніх днів вагітність протікала добре. Ілоні міряли тиск, перевіряли температуру, контролювали серцебиття дитини — все було гаразд, — зі сльозами розповідає Роман. — Дружина перебувала на обліку в хорошої лікарки Ольги Капрончук у Кременці. Підходив час народжувати. Казали, що якщо до понеділка не народить, то будуть викликати пологи. Ще за день до пологів я привозив дружину на огляд, не було жодних пересторог. Відпустили додому. А в неділю близько обіду почалися перейми. Ми відразу поїхали до лікарні. Увесь час я був з дружиною на зв’язку. Близько 19-ої години Ілона написала, що донечка народилася, сплакнула, але не дихає… Перед тим слухали серцебиття дитини. Чому ж не дихає? Лікарі згодом сказали, що не відкрилися легені. Пологи приймала Оксана Кісіль. Можливо, справді щось непередбачуване сталося, але ж лікарі навіть не мали чим рятувати немовля. Ні апарата ШВЛ, лише звичайна груша… Шкода, що я не був біля дружини поруч — не зміг через карантинні обмеження. Ілона прибита горем, плаче… Про смерть нашої донечки того дня не повідомили в поліцію. Трохи оговтавшись, я вирішив добиватися справедливості.

Наступного дня зателефонував на «102», викликав слідчо-оперативну групу. Наскільки нам відомо, лікарка, яка приймала пологи, — родичка головного лікаря, тож не дивно, що так все таїли. Не поспішали передавати тіло на експертизу, затягували час. Вочевидь, сподіваються зам’яти справу. Припускаємо, що дитина померла через недбалість і непрофесійні дії медиків. Наразі чекаємо на висновок судово-медичної експертизи, щоб дізнатися причину смерті… Коли в морзі обласної психоневрологічної лікарні проводили розтин тіла, приїхали рідні немовляти, а також прибула… лікарка Оксана Кісіль.

— Якщо лікарка не винна у смерті дитини, то чому тут? — дивується тітка породіллі Зоряна Кубанова. — Ми не дозволили їй зайти у приміщення без письмового дозволу поліції. Зателефонували до слідчого — повідомив, що не уповноважував її бути присутньою. У висновку вказано, що дитина померла від одушення. А ще ми дізналися, що дитина народилася о 18:45 год., а померла о 19:50. Прожила більше години. Що ж насправді сталося під час пологів? Чи належно реанімували? Чи все робили за протоколом? Усе потрібно перевірити. Для батьків це велике горе, тож хочуть знати правду.

«НОВА…» звернулася за коментарем до акушер-гінеколога Оксани Кісіль.

— Жінка потрапила до лікарні під час мого чергування. Народжувала добре, за чотири години дитя з’явилося, — повідомила лікарка. — Проте дитинка народилася і не вдихнула. Я робила все, щоб врятувати немовля, але, на жаль, воно померло. Намагалася «роздихати» легені на фоні незначного серцебиття, викликала реанімацію, неонатолога. Утім, оживити ми так і не змогли. Своєї вини не відчуваю. Розумію біль батьків. Наша версія — дитина могла померти через внутрішньоутробну пневмонію або ваду розвитку легень. Проте чекаємо на висновок патологоанатома.