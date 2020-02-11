Довірливість краянки обійшлася їй в 10 000 гривень, які вона віддала шахраєві за спасіння своєї доньки від кримінальної відповідальності.

Шахрайська пастка «Родич в поліції» посідає одне з найпопулярніших видів злочинів, пов’язаних з привласненням коштів шляхом обману. Люди віддають всі заощадження, аби «врятувати» своїх рідних від криміналу.

Від такого роду афери потерпіла й жителька обласного центру 1926 року народження, повідомляють у поліції. До пенсіонерки зателефонував невідомий, який представився співробітником поліції. Додзвонювач повідомив, що донька жінки вчинила дорожньо-транспортну пригоду за що їй загрожує кримінал. Окрім цього він розповів й як можна уникнути відповідальності, але за це потрібно заплатити. Далі краянка повідомила адресу свого проживання й зібрала всю наявну готівку. Вже через деякий час на її порозі стояв невідомий, який забрав винагороду. Коли потерпіла зв’язалася з родичкою, то зрозуміла, що її ошукали й за допомогою звернулася до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.