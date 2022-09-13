Від телефонних аферистів найчастіше страждають одинокі люди та пенсіонери, які довіряють незнайомим людям. «Ваш родич у поліції» – за такою розповсюдженою схемою аферисти ошукали жительку Тернопільського району.

До поліцейських звернувся житель обласного центру. Він повідомив, що його старенька родичка, яка проживає в одному з сіл району, потрапила в аферу.

За словами потерпілої, до неї зателефонувала невідома особа. Швидко увійшовши в довіру, аферист повідомив, що дочка потерпілої перебуває у відділі поліції, за скоєння правопорушення. Аби вирішити «питання» потрібно 30 тисяч гривень.

Перелякана матір перейнялась почутим і погодилася на всі умови: витягла зі сховку 27 тисяч, подалася до відділення Укрпошти і перевела на наданий аферистом рахунок усі гроші. Лише через декілька годин, після телефонної розмови з зятем, потерпіла довідалася, що з донькою усе гаразд, а її ошукали.

За фактом шахрайства поліцейські розпочали слідчі дії, особу зловмисника встановлюють.