Інсталяцію взуття облаштували на Театральному майдані Тернополя. Просто неба виставили близько сотні пар жіночих туфель і чобіт. Акція символізувала протест проти домашнього насильства.

Поряд з інсталяцією на Театральному майдані представили фотовиставку «Річ у тім». Також серед експонатів – інформаційні стенди, що розповідають про реальні історії людей, які постраждали від домашнього насильства.

Як повідомили у поліції, повідомлень про порушення, які пов’язані із домашнім насильством, на Тернопільщині більшає. Найчастіше від насильства страждають жінки, хоча ця проблема стосується і чоловіків, і дітей, – розповів інспектор обласного управління превентивної діяльності поліції Дмитро Адамович. На повідомлення про домашнє насильство виїжджає спеціальна мобільна група.

«Цього року зареєстровано близько 1700 таких виїздів. Серед них – 640 фактів насильства підтвердилося. При виїзді групи складено понад п’ятсот протоколів за вчинення домашнього насильства».

У Тернополі працює соціально-психологічна допомога, яка виїжджає до постраждалих від домашнього насильства. Жителів краю просять не мовчати навіть тоді, коли вони стають свідками домашнього насильства.