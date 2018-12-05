Домашнє насильство на Тернопільщині: шокуючі цифри

05/12/2018 Розмір тексту:

Цього року патрульні Тернопільщини 800 разів виїжджали на порятунок жертв домашнього насильства.

«16 днів проти насильства», таку акцію проводять на Тернопільщині з 25-го листопада до 10-го грудня. Найчастіше від дій насильників потерпають діти та жінки, – повідомляють у поліції. Проте не застраховані від насильства і чоловіки.

На обліку у поліції області через домашнє насильство перебуває майже три тисячі жителів області, з них 209 – жінки. Як розповіла психолог Марина Орап, у Західній Україні не так багато жінок страждає від насильства, як у східних регіонах. Однак проблема дуже складна у вирішенні. «Я часто наголошую: якщо людина страждає від насильства один раз – це може бути випадковістю, якщо двічі або більше – це уже вибір жертви. Насильника змінити неможливо. Він може змінитися лише тоді, коли сам цього захоче. Єдина порада для жертви насильства – вставати, збирати речі і йти».

Частішають випадки не лише фізичного насильства, а й психологічного. Довести дії насильника у таких ситуаціях складно, – кажуть у поліції. Проте законодавчі нововведення дозволяють поліції контролювати дії порушників. «Нещодавні нововведення у законодавстві суттєво посилили покарання для кривдників та дозволили поліції контролювати поведінку порушників, щоб уникнути повторного насилля. А вже з 2019-го року запрацюють поліцейські мобільні групи з реагування на факти домашнього насильства. 10 працівників з Тернопільського відділу поліції вже пройшли відповідну підготовку та спеціалізоване навчання», – каже тимчасово виконуючий обов’язки заступника начальника управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Василь Дідух.

Патрульні поліцейські щодня отримують виклики щодо домашнього насильства. Тільки минулого місяця зареєстровано 30 протоколів. А впродовж цього року патрульні Тернопільщини виїжджали на 800 таких викликів.

Софія Романська