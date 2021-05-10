Наприкінці березня на Бучаччині заснували сільськогосподарський кооператив «Домашня ягода», а на сьогодні він вже налічує 89 учасників.

Наразі висаджено 18 тисяч саджанців малини, 4,5 тисячі саджанців ожини.

Окрім цього, учасники кооперативу закупили насіння гарбуза «Матільда» на площу 8 га, кабачка «Ардендо» на 2 га. Реалізація насіння розпочнеться орієнтовно після 6-7 травня.

– У Вайбері для членів кооперативу створено групу, до якої долучені спеціалісти та агрономи для надання консультацій та інформування. Деякі члени кооперативу розпочали обробляти свої земельні ділянки, які декілька років не використовувались і пустували. Планується придбання сільськогосподарського обладнання і техніки, яка би надавала послуги. Запрошуємо усіх до співпраці. В наявності ще є саджанці малини та ожини, насіння гарбуза та кабачка, – голова кооперативу «Домашня ягода» Іван Лепак.

У кооперативі кажуть, люди, які зважилися посадити невеликі плантації ягід на свої земельних ділянках, збільшать дохід у 10-15 разів в порівнянні з традиційним використанням земель.

– Вступити у ягідний кооператив нас з братом спонукала, перш за все, наявність землі. Бо в нас, українців, часто так буває, що ми не знаємо, як правильно використовувати родючу землю, – каже учасник кооперативу Іван. – Обрали малину, бо за нею відносно легко доглядати, не потребує особливих затрат. Думаю, з часом ще більше людей долучаться до кооперативу і будуть з користю використовувати землі, які пустують.

Додаткова інформація: с. Підзамочок, прохідна Насіннєвого заводу (2 поверх), тел. 0970387833.