Доля літака на Східному – в руках тернополян

З 29 березня розпочинається електронне опитування щодо подальшої долі конструкції радянського літака МіГ-17, який розташований на просп. Степана Бандери у м. Тернополі.

Враховуючи лист громадської ради при Тернопільській обласній державній адміністрації щодо демонтажу конструкції – радянського літака МіГ-17 на просп. Степана Бандери через її аварійний стан, при Тернопільській міській раді створена робоча група, яка вивчає дане питання.

З метою врахування максимальної кількості думок мешканців, міськрада просить залишати пропозиції щодо реконструкції або демонтажу вказаного пам’ятного знакум у гугл-формі на порталі «Електронні консультації та опитування».

Обговорення триватиме до 02.04.2021 року включно.