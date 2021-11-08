Долари, фунти, злоті і гривні: на Тернопільщині з автомобіля поцупили велику суму грошей

Працівники відділу поліції № 1 (м. Бережани) задокументували крадіжку з транспортного засобу. Через свою безпечність чоловік позбувся чималої суми.

Заявник повідомив, що припаркував іномарку на території свого домогосподарства. Автівку не зачинив, натомість, коли вранці він повернувся до транспортного засобу, то виявив факт крадіжки. Невідома особа привласнила 500 американський доларів, 150 англійських фунтів, 400 злотих та 5000 гривень. За допомогою потерпілий звернувся до працівників територіального підрозділу поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наголошують жителям Тернопілля бути обачними та пам’ятати, що найкраще вберегти своє майно – це забрали його з салону транспортного засобу.

Зловмисники оглядають салони іномарок, щодо наявності цінностей, які можна швидко реалізувати в ломбарди.

Пам’ятайте, незачинений транспортний засіб – це ідеальна здобич для крадіїв. Професіоналів не зупинить і сигналізація. Допоки ви повернетесь до машини, то виявити або пошкоджене скло або замок.

Паркуйте транспортні засоби у спеціально відведених місцях, де встановленні камери відеоспостереження. Це якщо не захистить від автозлодії, то допоможе поліцейським вийти на їх слід.

Якщо ж ви потерпіли від рук зловмисників не зволікайте, а одразу телефонуйте на лінію «102».