Після значного зміцнення гривні, долар знову почав рости. На міжбанку стрибок долара сягнув 50 коп. за день.

Національний банк на 27 грудня обчислив вартість долара США на рівні 23, 29 коп. Втім, найбільші банки України передбачили значно вищі ставки на наступну добу.

У період від 28 грудня 2019 року до 7 січня 2020 року діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, розрахований НБУ 27 грудня 2019 року, – повідомив заступник голови Нацбанку Олег Чурій. Однак ситуація на міжбанку може бути іншою.

«Курс долара в Україні формує ринок. Нацбанк жодним чином не впливає на його вартість. Ми не встановлюємо курс, а обчислюємо його. Зміцнення гривні має більше позитивів для української економіки, ніж негативів. Проте якою буде ситуація з гривнею далі, ми прогнозувати не беремося».

Кабмін має два сценарії щодо курсів валют на 2020 рік: оптимістичний сценарій: 2020 рік – 24,8 грн за долар, 2021 рік – 23,9 грн, 2022 рік – 24,2 грн.; консервативний прогноз: 2020 рік – близько 27 грн. Прогнози Міжнародного валютного фонду щодо курсу долара в Україні такі: 2019 рік – 26,75 грн, 2020 рік – 27,72 грн, 2021 рік – 28,70 грн, 2022 рік – 29,67 грн, 2023 рік – 30,64 грн, 2024 рік – 31,61 грн.. Ситуація показує, що прогноз МВФ на 2019 рік не справдився, оскільки долар нині значно дешевший. Чого чекати у 2020-му, покаже ринок. Втім, за словами міністра економіки Тимофія Милованова, підстав для значного стрибка долара наразі в Україні немає.

Софія Романська