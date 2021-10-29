Жовтень на Тернопільщині завершиться комфортними денними градусами.

За прогнозами синоптиків, температура повітря у п’ятницю сягатиме +17 тепла. Сприятлива погода протримається до понеділка. За прогнозами синоптиків обласного гідрометеорологічного центру, цими днями у краї обійдеться без опадів. Погоду на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. Температура повітря впродовж дня зберігатиметься на рівні 13-15 градусів тепла, місцями спостерігатимуться ще вищі температурні показники. Вітер західний 5-10 метрів за секунду.

«Завершальна робоча п’ятниця жовтня принесе в Україну комфортні денні градуси. Максимально очікується протягом дня +10 +14 градусів. Тепліше буде в західній частині, до +17 градусів. Дощі якісь – навряд, антициклон міцно тримається над нашою територією. З атмосферних розваг хіба що – тумани. Вихідні обіцяють в усій Україні суху, порівняно теплу, погоду, лише буде рвучким вітер», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня до краю навідається циклон з черговою порцією дощів, а відтак і похолодання.