25 млн грн. виділили з міського бюджету на потреби Тернопільміськтеплокомуненерго.

Про це повідомив на брифінгу міський голова Тернополя Сергій Надал. Кошти спрямують, щоб забезпечити завершення опалювального періоду.

Наразі всі комунальні служби у Тернополі працюють в звичайному режимі. Проблем із постачанням тепла, газу, води та електроенергії немає.

“Спрямовано 25 млн. грн. на потреби Тернопільміськтеплокомуненерго, щоб забезпечити завершення опалювального сезону, розрахунки за газ, плату за енергоносії, виплату заробітної плати. Понад 700 тис. грн. спрямовано на компенсацію збитків, які несуть комунальні транспортні підприємства під час роботи у військовий час, 200 тис. грн. виділено для забезпечення комплексу “Чайка”, де ведуться роботи із допомоги переселенцям”, – зазначив Сергій Надал.

Додамо, сезон теплопостачання у Тернополі триватиме, поки середньодобова температура повітря не підвищиться більше восьми градусів тепла. За прогнозами синоптиків, прохолодна погода у краї протримається до середини квітня.