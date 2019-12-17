Цими днями погодні умови на Тернопільщині нагадують весну. Температурні показники вдень місцями сягають 13 – 15 градусів вище нуля.

Втім, тішитися теплу жителі краю зможуть недовго. Уже від середи в регіоні холоднішатиме.

Упродовж доби на Тернопільщині зберігатиметься тепла малохмарна погода, – повідомляє обласний гідрометеоцентр. По всій території регіону обійдеться без опадів, але дошкулятиме поривчастий вітер.

«По області спостерігатиметься мінлива хмарність з проясненнями. Вітер південний 7 до 12 метрів за секунду, місцями пориви вітру. Температура повітря від 10 до 13 градусів вище нуля. Вночі 4 – 6 градусів тепла».

За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії, в Україні 17 грудня найвища температура вдень була 8,7° тепла у 1937 році, найнижча вночі 25,1° морозу в 1997 році. Відтак теперішні погодні умови фахівці називають аномально теплими.

Софія Романська