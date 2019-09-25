Упродовж доби на Тернопільщині обійдеться без нічних заморозків, натомість до регіону прийдуть дощі.

Опади зумовить атмосферний фронт, що господарюватиме у нашому краї найближчим часом.

Цьогорічні погодні умови відповідають нормі, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Оскільки нічні заморозки – звичайне явище восени.

«Завжди в Україні трапляються у вересні заморозки. Взагалі, найраніші заморозки навіть приходять в наші широти й у серпні. А ось центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського каже, що, між іншим, `метеорологічне літо, яке розпочалось 13 травня, завершилось 17-го вересня і загалом тривало 127 днів, тобто більше чотирьох місяців`. Метеорологічне літо – це, коли середня добова температура перевищувала +15 градусів. 25 вересня у більшості областей України ще втримається суха погода, проте в західні області прийде атмосферний фронт, який принесе дощі. Вдень у середу передбачається +14+18 градусів, на Заході +15+22 градуси».

Отже, до кінця тижня на Тернопільщині похолодає. Втім, вихідними обіцяють чергову порцію осіннього тепла.

Софія Романська