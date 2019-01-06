Доки Тернопільщину засипатиме снігом
На Різдвяні свята в області похолоднішає, – попереджають метеорологи. По всій території регіону температурні показники знижуватимуться до 10 – 15 градусів морозу. Місцями можливі снігопади, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.
Похолоднішає на Тернопільщині уже на Святвечір, – каже синоптик Наталка Діденко. Опадів поменшає, зате температурні показники знижуватимуться понад 10 градусів нижче нуля. «Упродовж доби у більшості території України передбачається і сніг, і мороз. Температура повітря коливатиметься від -5 до -12 градусів, у денну пору -3 -8 градусів, на Святвечір -4 -10 градусів. На Різдво, 7 січня спостерігатимуться снігопади. Проте далі посилиться мороз: вночі до -8 -15 градусів, вдень до -5 -11 градусів», – зазначає синоптик Наталка Діденко.
Жителям краю радять готувати теплий одяг. Оскільки за попередніми прогнозами метеорологів, до середини січня можливі сильні морози та снігопади.
Софія Романська
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