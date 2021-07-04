Липень дебютував на Тернопільщині дощами та грозами. За прогнозами синоптиків, волога та прохолодна погода збережеться до кінця першої декади місяця. А далі обіцяють повернення спеки.

Мінлива хмарність з проясненнями, висока ймовірність опадів, зниження температури повітря та сильні вітри – такі погодні умови передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Відтак найближчими днями знадобиться не лише парасоля, а більш теплий одяг.

«Липень дебютував дощами, грозами і похолоданням. Опади збережуться і надалі. Під час злив та гроз можливі шквалисте посилення вітру та град. Якщо ліньки носити парасолю, то хоча б візьміть із собою якийсь легкий шалик – і від сонця захистить і все ж голі плечі можна буде прикрити від післядощової свіжості. Найнижчі температурні показники передбачаються на заході – 19-22 градуси тепла. Температура повітря найближчої ночі +15+19 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими днями на Тернопільщині протримається прохолодна дощова погода. Повернення літнього тепла синоптики обіцяють ближче до середи.