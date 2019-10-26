Густий туман огортатиме Тернопільщину цими вихідними. Це ускладнюватиме ситуацію на автошляхах нічної та ранкової пори. Відтак водіїв і пішоходів просять бути максимально обережними.

Температурні показники упродовж вихідних не зміняться, – кажуть метеорологи. До понеділка обійдеться без опадів.

«Вихідними, 26-27 жовтня, в Україні синоптична ситуація не зміниться. Дощів не буде, тумани будуть і багато, температура повітря становитиме протягом дня +13+18 градусів, на Заході до +22 градусів.

Ці вихідні практично завершують тривалий період дуже теплої жовтневої погоди, наступні вже можуть із морозами та навіть із мокрим сніжком», – розповіла синоптик Наталка Діденко.

У Патрульній поліції просять врахувати погодні умови і бути обережними: «туман – це звичайна погодна умова, яка може призвести до непередбачуваних наслідків. Водії – будьте обережними та дотримуйтеся правил дорожнього руху. Не вдавайтеся до ризикованих маневрувань, рухайтеся на безпечній дистанції, не наближайтеся близько до транспортного засобу, що рухається попереду. Під час туману обов’язково рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Пішоходи – будьте уважними, коли переходите проїзну частину. Не переходьте дорогу у невстановлених місцях та не вибігайте попереду автомобіля. Пам’ятайте, ваше життя залежить тільки від вас».

Софія Романська