Середа на Тернопільщині теж буде дощовою. Щодо температурних показників, то вони залишатимуться високими.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, температура повітря вдень коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла.

Осінь поступово відкриває свої позолочені крани і дощі з них течуть сміливіше, – зазначає синоптик Наталка Діденко. 7-го жовтня на Тернопільщині можливі навіть грози.

«Вітер поки що залишається південно-східного напрямку, поривчастий. Температура повітря вночі +10 +15 градусів, протягом дня 7-го жовтня потепліє до +17 +20 градусів. Погода, хоча й не притискає холодом, але стрибками атмосферного тиску, похмурістю та дощовим вітром все ж нагадує, що треба уважніше прислухатися до себе, одягатися відповідно прогнозу і, власне, самій погоді, не давати додаткових шансів знайомим, щорічним й новим вірусам».

За попередніми прогнозами синоптиків, у другій половині тижня дощів поменшає, зате температурні показники знизяться.

Софія Романська