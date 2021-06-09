“Доки приїде поліція, я всіх повбиваю”, – сусідка розповіла про оскаженілу матір, котра душила власну доньку

Ми вже повідомляли, що у Тернополі жінка намагалася вбити доньку, натягнувши пакет на голову. Випадок кричущий і страшний не тільки через спробу вбивства, але й через те, що трагедії можна було уникнути, якби у Тернополі було менше байдужості.

Про проблеми цієї сім’ї сусіди неодноразово намагалися донести до поліції, соціальних служб. Адже там систематично відбувалися бійки, сварки, родина живе у повній антисанітарії, а діти (5 та 4 років) не доглянуті, худі та досі не вміють їсти ложками.

Про подробиці трагедії 5 червня розповіла “Погляду” очевидиця та сусідка пані М. (ім’я та прізвище редакції відомі).

Ранок суботи в одному з будинків на вулиці Київській розпочався із страшного гупання та крику “Люди, рятуйте, вбивають дітей”. Пані М. зразу зрозуміла, де це відбувається. Жінка швиденько побігла на крик і побачила, як баба тягнула доньку з ліжка, яка лежала на дитині.

Вона затиснула дитину між ногами і лягла на неї. Ми намагалися стягнути її, але це було важко зробити. Якось нам вдалося потягнути її із під неї випала дитина з кульком на голові. Здавалося, що вона вже мертва. Жінка кричала “Я все одно вб’ю. Доки приїде поліція я всіх повбиваю” і намагалася душити іншу дитину, – каже пані М.

Пані М. навіть не пам’ятає, як подзвонила на 102. Малечу винесли на вулицю, а тим часом матір погрожувала підірвати весь будинок. Згодом приїхали два наряди поліції та один поліцейський намагався реанімувати дитину до приїзду швидкої.

Матір дітей доправили у спеціалізований медзаклад. Тернополянці інкримінують ст.15 (замах на злочин) та ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Дитину шпиталізували в лікарню та діагностували струс мозку, а вже 7 червня виписали додому на догляд бабці. Її п’ятирічного братика теж забрала бабуся.

За словами начальник управління Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Христини Білінської, дана сім’я працювала з службою, зараз на даній стадії проводиться вивчення ситуації зі всіх сторін.

Читайте на цю тему:

“За ногу і до землі!”, – бабуся розповіла, як її донька намагалася вбити власних діток. ФОТО