У Тернополі майже завершився демонтаж «Файного зимового містечка-2021». Комунальники вже розібрали святкову ілюмінацію, ялинку, а з середини лютого демонтують ковзанку.

Через карантин цього року у Тернополі діяло менше атракціонів, ніж минулоріч, – зазначив співорганізатор «Файного зимового містечка-2021» Тарас Ковальчук. Відтак роботи з демонтажу святкової ілюмінації, атракціонів, ялинки завершили протягом тижня.

«Через карантин цього року в нас не працював новорічний ярмарок. Також не була встановлена сцена та резиденція Святого Миколая, що діяло минулого року. Тому роботи з демонтажу не були такими тривалими, як минулоріч. Загалом вони тривали трохи більше тижня. Ковзанка ще працює і може приймати відвідувачів. Вона працюватиме орієнтовно до середини лютого».

Додамо, «Файне зимове містечко-2021» запрацювало у Тернополі у середині грудня. А новорічну красуню запалили традиційно на День Святого Миколая 19 грудня. Через карантин цього року туристів у Тернополі було значно менше.