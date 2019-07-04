У перший день липня температура повітря на Тернопільщині сягнула свого історичного максимуму – 33 градуси вище нуля, – повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

Це не аномальна спека, втім першого липня минулими роками температурні показники були нижчими.

До кінця цього тижня суттєві опади у Західній Україні малоймовірні, – каже синоптик Наталка Діденко. За її словами, буде багато сонця, красивенні білі хмарки, температура повітря: +21+26 градусів.

«Такий синоптичний рахат-лукум в Україні потриває до кінця тижня. У найближчій перспективі суттєвіші дощі з грозами можливі на Івана, 7 липня, та 8 липня. А поки що користуємося моментом – частіше відриваємося від ґаджетів і насолоджуємося свіжим повітрям: в обідню перерву, на дачі, на справедливих та законних громадських акціях, у парку, куди кого душа кличе», – зазначає Наталка Діденко.

Отже, до наступного тижня жителі краю зможуть насолоджуватися комфортною літнього погодою. А далі, за попередніми прогнозами синоптиків, ймовірні дощі.

Софія Романська