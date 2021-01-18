На початку тижня на Тернопільщині посилиться похолодання. Нічні температурні показники місцями сягатимуть двадцятиградусної позначки. Втім, уже після Водохреща тепле повітря почне витісняти морози.

У понеділок західний регіон охопить похмура погода. За прогнозами Укргідрометеоцентру, обійдеться без опадів, але на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Також місцями дошкулятиме сильний вітер.

«Україна 18-го січня все ще буде огорнута морозами. Найближчої ночі градуси кусатимуть й щипатимуть пристойними “мінусами” – переважно -16. Вдень на Голодну кутю, на Святвечір, передбачається -9-14 градусів.

Снігу великого не буде завтра, трохи політає сніжок на Заході. На дорогах ожеледиця. На Водохреще морози ще домінуватимуть в Україні, проте тепле повітря почне вже відтісняти низькі градуси і в західних областях України почнеться послаблення морозів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, з 20 січня західний регіон України охопить відлига.