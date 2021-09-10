Антициклон зумовлюватиме погоду цими днями на Тернопільщині. Відтак у краї буде тепло, дощів наразі синоптики не передбачають. Втім, вночі та вранці утворюватимуться густі тумани.

Бабине літо охопило більшість регіонів України. Далі температурні показники залишатимуться порівняно високими, а також зберігатимуть тенденції до підвищення.

“Антициклон Hermelinde продовжує втримувати над Україною суху теплу погоду. Далі дощів не передбачається. Проте без атмосферних явищ не залишимося — виникатимуть красиві, хоча й небезпечні, можливо, для водіїв, тумани. Тумани з видимістю 300-500 метрів плаватимуть переважно вранці та ввечері. Температура повітря й далі догоджатиме нам усім, спостерігатимуться практично ідеальні +20 +25 градусів. І навіть вночі заморозки відступлять за лагідного тиску комфортного тепла: +8 +14 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тепла погода спостерігатиметься і другої декади вересня. Втім, далі у регіоні почастішають дощі.