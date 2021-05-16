П’ять тисяч жителів Тернопільщини хворіють нині на COVID-19. Попри зниження рівня захворюваності в області фіксують важкі випадки, які потребують тривалого лікування.

Загалом у краї епідемічна ситуація із COVID-19 має тенденції до стабілізації. Це підтверджує ряд епідемічних показників.

«Про тенденції до благополуччя говорять показники, які використовуються для оцінки ситуації на рівні області. Тижневий показник перевищення епідпорогу на грип і ГРВІ у нас нижче порогового значення на 28%. В нас немає ніякого перевищення, коефіцієнт виявлення випадків у нас має стійку тенденцію до зниження. Зараз він знаходиться на рівні 12%, а не має перевищувати 20%. Ми виконуємо критерії щодо охоплення тестуванням, вони мають бути вище трьохсот на сто тисяч населення, в нас зараз критерій 776,9. Також простежується тенденція до зменшення кількості хворих у лікарнях. Станом на сьогодні відсоток зайнятих ліжок не перевищує 23%, і простежується тенденція до зниження завантаженості ліжок. Показники інцидентності, зокрема, в місті Тернополі за останні чотирнадцять днів зменшилися із 400 до 273», – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

За прогнозами МОЗ, епідемічне “затишшя” протримається до кінця місяця. У червні прогнозують чергові підйоми захворюваності. Це пов’язано з активністю нових штамів коронавірусу.