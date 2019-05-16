Дощі поки що не прощаються з Україною, – кажуть синоптики. Найінтенсивніші опади спостерігатимуться у західному регіоні України.

Втім, температурні показники поступово підвищуватимуться. В окремих регіонах стовпчики термометрів місцями сягатимуть 25-ти градусів вище нуля.

«Хоча й дощі з грозами в Україні будуть, проте температурні показники спостерігатимуться вищі, зокрема у західному регіоні передбачається +17+23 градуси. Також у середу дощі з грозами найбільш ймовірні в західних областях. Очікуються дощі від невеликих до короткочасних злив, тому парасолі будуть найактуальнішим предметом найближчими днями», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Часті дощі у травні синоптики аномалією не називають. Хоча кількість цьогорічних опадів значно перевищує норму. За попередніми прогнозами синоптиків, після дощової пори наступить спекотна.

Теперішні погодні умови можуть негативно позначатися і на самопочутті метеозалежних краян. Відтак жителям краю радять прислухатися до потреб свого організму.

Софія Романська