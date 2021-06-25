У п’ятницю на Тернопільщині спека може ще посилитися. Синоптики прогнозують до 34 градусів тепла. Місцями у регіоні пройдуть дощі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у п’ятницю на Тернопільщині зберігатиметься похмура погода з проясненнями. У другій половині дня можливі короткочасні дощі, вітер – північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 19-21, вдень 32-34 градуси тепла.

«П’ятниця в Україні знову буде спекотною. Дощі в п’ятницю якісь суттєві – навряд, лише у південній частині та на Заході є шанси локальних коротких опадів. Проте вже пізнього вечора 25 червня у західних областях може полити і погриміти серйозніше – підійде із заходу Європи атмосферний фронт. Вихідними в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози. Також послабне спека, яка торкнеться у суботу західних областей. А в понеділок свіжіша повітряна маса посуне східніше збивати пиху із розпашілих зарозумілих градусів – в Україні буде +25+29», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, шалена спека на Тернопільщині протримається до вихідних. А з понеділка в області передбачають комфортнішу погоду.