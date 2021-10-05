Цими днями на Тернопільщині спостерігатиметься сонячна тепла погода з мінливою хмарністю.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 17 градусів тепла. По всій території регіону обійдеться без опадів.

Тішитиме погода на Тернопільщині приємним осіннім теплом недовго. Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, з четверга у краї очікується похолодання. Тенденції зі зниженням температурних показників продовжуватимуться і далі. «У вівторок на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, обійдеться без опадів. Спостерігатиметься вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6, вдень – 15-17 градусів тепла».

За попередніми прогнозами синоптиків, наприкінці тижня у краї відчутно похолоднішає. Холодна повітряна маса охопить весь західний регіон. Середньодобова температура повітря опускатиметься поза восьмиградусну позначку. Відтак жителям краю знадобиться теплопостачання.