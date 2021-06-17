Маскового режиму жителям Тернопільщини доведеться дотримуватися до кінця літа. Оскільки Уряд продовжив карантин до 31 серпня. При цьому на всій території встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки.

Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, у громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень усі мають перебувати в масках.

«Робота закладів громадського харчування, нічних клубів, кінотеатрів, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників. Але дотримання маскового режиму є необов’язковим за умови наявності документів, що підтверджують негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, не більше як за 72 години до проведення заходу, це ж саме стосується експрес-тестів, також можна скористатися документом, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19».

Додамо, при “зеленому” рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Для іноземців потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19, а також документи, що підтверджують відсутність інфікування.