В одному із приватних медичних закладів Тернополя стався скандал.

За версією медиків, жінка – пацієнтка закладу відмовилася вдягати маску у закладі, а згодом привела з собою групу людей, які вчинили так само, пишуть Тернополяни.

“Відбувся скандал у лікувально-діагностичному центрі «Мій Лікар».Жінка записалася на прийом до лікаря 18.03.2021. Коли прийшла у клініку, відмовлялася вдягнути маску. Вона ігнорувала слова адміністратора та головного лікаря і доводила, що не хоче вдягати маску. Небажаючи слідувати проханням, розвернулася і пішла, – відзначив лікар закладу Володимир Семерез. – За законом України, лікувальні заклади не мають права обслуговувати людей без масок.За п‘ять днів після цього випадку 23.03.2021, вона повернулася із групою журналістів (із невідомого каналу), це перешкоджало обслуговуванню пацієнтів (вони просто не змогли зайти всередину клініки), що мали запис, та заважало працювати лікарям і реєстратору”.

На думку головного лікаря лікувально-діагностичного центру «Мій Лікар» це запланована акція, щоб спровокувати скандал.

“Адже те, що відбувалося – абсурд, навіть діло доходило до погроз.Хочемо ще раз наголосити, медичний центр «Мій Лікар» піклується про здоров‘я кожного з своїх пацієнтів, відвідувачів клініки та лікарів; дотримується усіх норм асептики, антисептики та карантинних заходів; дотримується конституції України, законів України, постанов кабінету міністрів, розпорядження санітарного лікаря та інших нормативно-правових документів, – наголосив Володимир Семерез”.

Детальніше у відео: