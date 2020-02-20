У Тернополі на вулиці 15-го Квітня патрульні зупинили водія автомобіля Opel з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Провоохоронці виявили, що кермувальника вже притягували до відповідальності за це порушення. Відтак його позбавлять водійських прав на два роки, а також доведеться сплатити подвійний штраф.

Минулими вихідними патрульні склали одинадцять протоколів за керування автомобілем у нетверезому стані. Упродовж двох днів на території області сталося одинадцять аварій, – повідомила речниця Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига. Було зареєстровано понад 150 порушень правил дорожнього руху.

«Керування автомобілем у нетверезому стані – одне із частих порушень на дорогах області. Варто пам’ятати, що алкоголь та кермо — несумісні. Сідаючи за кермо напідпитку, ви наражаєте на небезпеку не лише себе, але й інших учасників дорожнього руху. Кермуйте відповідально».

Додамо, у 2020-му році нетверезих водіїв планують притягувати до кримінальної відповідальності. Відповідний закон уже прийняла Верховна Рада України. Він вступить в дію з 1 липня 2020-го року.

Софія Романська