У місті Монастириська, що на Тернопільщині, підлітки забралися на телевізійну вежу.

Про те, що діти наражають себе на небезпеку, повідомила у мережі місцева жителька, пишуть Тернополяни.

Про нову розвагу дітей написала на своїй Facebook-сторінці Ira Vanat.

“Це жах. Ці діти сьогодні видерлись на телевежу. І ніхто не знає, куди вони додумаються завтра залізти. Тут батькам треба добряче попрацювати, щоб вони зрозуміли, що статись щось погане може не лише з ровесниками із телевізора, а з ними теж”, – коментує Liliya Rybak.

Шановні батьки..,коли у ваших дітей повні очі радості та щастя ,це ще не означає ,що все це "щастя" може закінчитись для них "хеппі -ендом" і для Ваших родин..Це телевежа державного Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) в м.. Монастириська Тернопільської області.,закритого режиму.,яким чином неповнолітні діти туди попали., будуть виясняти відповідні органи.,,але суть в іншому…В Тернополі.,в минулому тижні., відбувся подібний випадок.,,де діти попали під радіаційне опромінювання.,,наслідки нам невідомі.,.але ми всі розуміємо,,,що радості буде мало..Тому не кожне селфі варто здоровя Вашої дитини і кожна секунда необдуманого вчинку буде Вам коштувати біди на все життя.і ціна буде дуже високою..

Опубліковано Ira Vanat Понеділок, 16 вересня 2019 р.