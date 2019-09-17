Шановні батьки..,коли у ваших дітей повні очі радості та щастя ,це ще не означає ,що все це "щастя" може закінчитись для них "хеппі -ендом" і для Ваших родин..Це телевежа державного Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) в м.. Монастириська Тернопільської області.,закритого режиму.,яким чином неповнолітні діти туди попали., будуть виясняти відповідні органи.,,але суть в іншому…В Тернополі.,в минулому тижні., відбувся подібний випадок.,,де діти попали під радіаційне опромінювання.,,наслідки нам невідомі.,.але ми всі розуміємо,,,що радості буде мало..Тому не кожне селфі варто здоровя Вашої дитини і кожна секунда необдуманого вчинку буде Вам коштувати біди на все життя.і ціна буде дуже високою..