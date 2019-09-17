У місті Монастириська, що на Тернопільщині, підлітки забралися на телевізійну вежу.
Про те, що діти наражають себе на небезпеку, повідомила у мережі місцева жителька, пишуть Тернополяни.
Про нову розвагу дітей написала на своїй Facebook-сторінці Ira Vanat.
“Це жах. Ці діти сьогодні видерлись на телевежу. І ніхто не знає, куди вони додумаються завтра залізти. Тут батькам треба добряче попрацювати, щоб вони зрозуміли, що статись щось погане може не лише з ровесниками із телевізора, а з ними теж”, – коментує Liliya Rybak.