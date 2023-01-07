«Додому на Різдво» – мистецьку резиденцію під такою назвою відрили в Українському домі «Перемога». Тут діють різдвяні експозиції, виконують колядки та проводять майстер-класи. Відвідати захід можуть всі охочі.

На мистецькій резиденції дорослі і діти вчитимуться виготовляти ялинкові прикраси, різдвяні свічки, вправлятимуться в техніці декупажу, а також у різних видах та способах зав’язування української хустки. Як розповіла організаторка дійства Світлана Козелко, до 22 січня тернополяни та гості міста зможуть оглянути виставку солом’яних дідухів та павуків, які створені руками вихованців і викладачів обласного еколого-натуралістичного центру.

«Ми вперше організували таку резиденцію в Тернополі. Цим заходом хочемо показати, що окупанти не зможуть забрати у нас культуру, традиції, свято. Закликаю всіх охочих долучатися, буде цікаво для дітей і дорослих».

Також на мистецькій резиденції діє майстерня Різдва «Зимова феєрія», де всі охочі зможуть послухати про традиції Святого вечора й дізнатися рецепти приготування Різдвяних страв.