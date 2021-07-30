Ще один пункт вакцинації проти COVID-19 відкрили 30 липня, у торгово-розважальному центрі «Подоляни», що на вулиці Текстильній, 28ч. Він розташований на другому поверсі у лівому крилі будівлі.

– З0 липня у торгово-розважальному центрі «Подоляни» Центр первинної медико-санітарної допомоги Тернополя розгорнув додатковий пункт вакцинації вакциною «Модерна», – розповіла Ольга Ярмоленко, директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. – Це мРНК вакцина така ж як «Файзер», але умови її зберігання не мінус 75 градусів, а мінус 20 градусів, і вона 15-дозна, тобто на один флакон потрібно 15 осіб. Ревакцинація проводиться через 28 днів. У Тернополі працює ще три пункти вакцинації: на Злуки, 45 щеплюють вакциною «Файзер», на Коцюбинського, 3 – «Модерною», на Шпитальній, 4 – «Астра Зенекою» та «Коронаваком». Запрошуємо у суботу та неділю усіх бажаючих зробити щеплення. Графік роботи усіх центрів і пуктів вакцинації на території Тернопільської області працюють з 9.00 до 16.00. Але якщо є бажаючі, то медичні працівники продовжують роботу.

Щоб організувати процес вакцинації та уникнути черг у Центрі первинної медико-санітарної допомоги просять заздалегідь зареєструватися на процедуру через їхній сайт. Для цього необхідно:

1. Зареєструватись або авторизуватись у кабінеті пацієнта на головній сторінці сайту https://www.medical.te.ua/ua/;

2. У кабінеті пацієнта вибрати вкладку «Записатись на вакцинацію від COVID-19»;

3. Місце вакцинації – вибрати КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м.Тернопіль;

4. Підрозділ медичного закладу для проведення вакцинації – вибрати ТРЦ “Подоляни”;

5. Обрати етап щеплення – перший чи другий;

6. Обрати доступні дату і час щеплення;

7. Записатись на вакцинацію.

За додатково інформацією звертайтесь за телефоном: 0678811066.

Як повідомляють в департаменті охорони здоров’я ТОДА, станом на 30 липня в Тернопільській області функціонують 11 центрів та 57 пунктів вакцинації населення.