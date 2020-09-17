Для кожного автомобіля є свої типи змащувальної рідини. Наприклад, масло 10W40 (бензин) або 5W30 і т. д. Стандарти в’язкості – це необхідна інформація для вибору. Але вона не дозволяє вибрати мастило. Потрібно враховувати кілька додаткових параметрів:

матеріал поршнів;

розмір поршнів;

в якому режимі використовується автомобіль;

вік двигуна.

Виробники техніки рекомендують використовувати відповідну марку. Але з віком збільшуються зазори між деталями, тому буде потрібен більш в’язкий матеріал.

Вибір в’язкості

З кожним роком відстань між деталями двигуна збільшується за рахунок їхнього зношування. Тому спеціалісти рекомендують використовувати більш густе мастило, ніж було до цього. Крім збільшення щільності, це дає ще один важливий ефект – економиться паливо, особливо в зимовий час.

Якщо автомобіль в основному експлуатується в місті і їздить на порівняно невеликій швидкості, то використання густої змазки також піде йому на користь. І навпаки, якщо часто доводиться їздити на великій швидкості по трасі, то краще вибрати менш густий матеріал.

Як виміряти густину змащувальної рідини?

Навіть однакові по ступені в’язкості масла різних виробників мають різну густину. Тому автомобілісти створили прилад, який допоможе підібрати найбільш або найменш густий варіант. Зазвичай такі експерименти проводяться взимку, коли вимоги до масла найсуворіші.

Прилад – не що інше, як дві однакові колби з різними видами мастила. В кожну з колб опускається кулька або інший металічний предмет. Чим повільніше предмет опускається на дно, тим вища щільність рідини. Також автомобільні спеціалісти рекомендують звертати увагу на ступінь зношування деталей двигуна. Якщо вона знаходиться в межах 25%, то слід використовувати рекомендовану виробником марку змащувальної рідини. Якщо ж деталі зношені на 50-75%, то потрібно масло підвищеної в’язкості. Також є спеціальні матеріали, які підвищують густину за рахунок наявності в складі згущувачів та речовин, які знижують задимленість.