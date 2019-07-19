Більше доби пролежало у помешканні бездиханне тіло чоловіка, допоки його виявила фельдшер. На місце події жінка викликала правоохоронців.

Як повідомляють у поліції, нещастя трапилося у селі Бриків Шумського району. Загиблий лікувався в місцевому медзакладі. Сорокашестирічний чоловік щодня приходив в фельдшерський пункт по ліки. Проте 15 липня він не з’явився і фельдшер вирішила занести медпрепарати йому додому. Вхідні двері були відчинені і коли вона ввійшла, то виявила в коридорі тіло підопічного.

При попередньому огляді на тілі померлого судово-медичний експерт виявив сліди насильницької смерті, а саме синці та кров. А приблизний час смерті – субота, 13 липня близько 18:00.

– Як з’ясувалося під час розтину, смерть наступила внаслідок нанесення множинних тілесних ушкоджень в різні ділянки тіла. І одразу оперативники почали пошук людей, які могли вчинити цей жахливий злочин, – розповідає Степан Яцух, заступник начальника ГУНП в Тернопільській області. За словами Інни Могили, начальника Шумського слідчого відділення поліції, у ході проведення слідчо-оперативних заходів та після спілкування з сусідами й знайомими потерпілого, працівники управління карного розшуку спільно з місцевими слідчими вийшли на слід підозрюваних. Це – місцеві жителі, любителі спиртних напоїв, а також приятелі загиблого – двадцяти чотирьох та тридцяти років. Востаннє тріо бачили разом у день вбивства.

Спочатку підозрювані заперечували свою причетність до злочину, проте після проведення в них санкціонованих обшуків, оперативники виявили закривавлений одяг та взуття. Його чоловіки заховали, аби потім спалити. Проте не встигли.

Підозрювані кажуть, що того дня вони розпивали спиртні напої у будинку загиблого. Між ними виникла суперечка під час якої вони почали наносити господарю житла удари руками та ногами і навіть кидали на нього телевізор. Після цього лягли проспатися, а коли проснулися, то зрозуміли, що вбили односельчанина.

Чоловікам уже оголосили підозру відповідно до статті 121 частина 2 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Обрали підозрюваним і міру запобіжного заходу – тримання під вартою.