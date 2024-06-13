Морські піхотинці запрошують добровольців на службу в їхніх підрозділах.

Про це повідомив на брифінгу начальник Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти полковник Віктор Самохін. За його словами, кандидати зможуть самостійно обрати військову частину, бригаду та посаду відповідно до свого досвіду.

До морської піхоти запрошують лише вмотивованих людей. Є вакансії для бойових і небойових спеціальностей. Щодо заробітної плати, то військовослужбовці протягом першого року служби отримують 25 тисяч гривень, що є базовою мінімальною ставкою. Крім цього, передбачені надбавки за виконання завдань: від 30 до 100 тисяч гривень, залежно від участі у бойових діях.

«Кандидати, потрапивши до навчального центру морської піхоти, проходять декілька етапів підготовки. Перший – це загальна базова військова підготовка, яка триває 30-35 діб. Опісля військовослужбовців призначають на обрані посади у свої підрозділи й залежно від напрямку направляються на курси фахової підготовки. Майбутні військовослужбовці мають змогу самостійно обирати посаду, бойові бригади чи підрозділи забезпечення. Кандидати можуть стати кухарями, начальниками складів, діловодами, водіями, електриками, а також операторами БПЛА, стрільцями-снайперами, саперами, кулеметниками тощо. Фахівці будь-якого напрямку знайдуть собі місце у морській піхоті», – розповів полковник полковник Віктор Самохін.

Також морські піхотинці мають право на безкоштовне отримання вищої освіти у військових закладах під час проходження служби за другим контрактом.