Статус учасника бойових дій отримають всі добровольці російсько-української війни. 4 грудня Верховна Рада України ухвалила відповідний закон.

Відтепер учасниками бойових дій вважатимуться добровольці, які не менш тридцяти днів виконували бойові завдання на Східній Україні.

На Тернопільщині 124 добровольці на обласному рівні отримали статус учасника бойових дій. Новий закон розширить їхні права по всій Україні, – зазначає голова громадської організації «Об’єднання учасників АТО Галиччини» Ружена Волянська. Прийнятий закон дозволить отримати статус учасника бойових дій для трьох тисяч громадян України, які брали участь у російсько-українській війні як добровольці.

«Новий закон дає рівні права добровольцям по всій території України. Зокрема, це стосується користування громадським транспортом, житлово-комунальних послуг, лікування. Зокрема, Верховна Рада ухвалила закон, який дозволить отримати статус УБД членам інших добровільних формувань, що не увійшли до структури силового блоку. Зокрема, йдеться про Добровольчий український корпус, Українську добровольчу армію, батальйон Організації український націоналістів».

Додамо, за інформацією Міністерства у справах ветеранів, понад 300 тисяч воїнів в Україні отримали статус учасника бойових дій на Донбасі.

Софія Романська