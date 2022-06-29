За свою “роботу” чоловік разом з напарником отримав понад 5 тис. грн.

Тернопільський суд призначив 1,7 тис. грн штрафу мешканцю Житомира, який на замовлення осквернив пам’ятник Степану Бандері в Тернополі. Чоловіка найняли за 5 тис. грн. Хто саме замовив цей злочин та з якою метою, наразі невідомо, але щодо цього поліція розслідує окрему справу, повідомляє Zaxid.net.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, інцидент стався 14 грудня 2021 року, у обідню пору. Зазначається, що обвинувачений мешканець Житомира виконав злочин на замовлення свого знайомого, щодо якого ведуть окреме розслідування. Втім, судячи з ухвал, досі його не вдалось затримати.

Після отримання авансу 1,6 тис. грн виконавець знайшов собі спільника. Він пообіцяв поділитись з ним своїм заробітком. Того ж дня вони обоє приїхали до Тернополя на автомобілі Opel. В магазині «Епіцентр» вони купили червону фарбу, розлили у пляшки і вирушили на вулицю Грушевського, де встановлений пам’ятник Степану Бандері.

Обвинувачений залишився у автомобілі, а його напарник вибіг до пам’ятника і кинув пляшки з фарбою в монумент. Після цього зловмисники швидко поїхали з місця. Замовник буквально за годину надіслав на картку 3,7 тис. грн. Тож сумарно зловмисники отримали 5,3 тис. грн.

У суді обвинувачений розкаявся та визнав свою провину. При призначенні покарання суд взяв до уваги те, що підсудний після початку повномасштабної війни добровільно захищає Україну в складі полку нацполіції «Сафарі».

Суддя Лілія Делікатна визнала чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 297 ККУ (наруга над пам’ятником) та призначила йому 1,7 тис. грн штрафу. Також він заплатить 2,7 тис. грн за проведені експертизи. Вирок неостаточний, його можна оскаржити в апеляційному суді.

Відомо, що напарника злочинця поліція затримала 28 березня в Житомирі. Про це йдеться в одній з ухвал. Наразі чоловік перебуває під вартою, в СІЗО.