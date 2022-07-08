Сумна звістка знову прийшла на Тернопільщину.
Не стало ще одного нашого захисника – Василя Максимовича Наконечного, військовослужбовця ЗСУ, 1964 року народження. Про це повідомляють у групі Типовий Кременець.
Чоловік був родом із села Лідихів Почаївської громади. Ще з кінця лютого він добровільно пішов боронити Україну від ворога. Записавшись в лави 44-ої окремої артилерійської бригади, він до останнього захищав нашу державу. Мужній Герой віддав своє життя за волю та незалежність України.
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Сьогодні, 8 липня, Героя проведуть в останню путь. Усіх небайдужих просять о 14-й годині долучитися до траурної процесії в центрі Почаєва біля меморіалу Захисників України. Поховають чоловіка у рідному Лідихові о 14:30.
Вічна пам’ять і слава Воїну Василю.