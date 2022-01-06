Різдвяні подарунки передали доброчинці з Чикаго потребуючим тернополянам. У пакунках — побутові речі та засоби гігієни. Їх вручать підопічним благодійного фонду “Карітас”.

У Тернополі — сотні малозабезпечених та одиноких людей. Завдяки допомозі небайдужих людей, вони отримають подарунки до Різдвяних свят, – зазначив директор благодійного фонду “Карітас” Роман Загородний. Допомогу тернополянам передали доброчинці з Чикаго.

“Напередодні Різдвяно- Новорічних свят “Карітас Тернопіль” отримав подарунки від доброчинців із Чикаго. Засоби гігієни, рушники, пледи, памерси, одноразові пеленки, рукавиці та шкарпетки — це ті речі, які є найбільш необхідними для стареньких самотніх осіб та людей з інвалідністю. Велика вдячність отцю Михайлу Кузьмі, отцю Ярославу Мендюку, отцю Андрію Кузняку, а також усім парафіянам церкви Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці за любов, милосердя та турботу про потребуючих людей”.

Пакунки отримають підопічні благодійного фонду. Їх вручать під час Різдвяних свят.