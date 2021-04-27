Житель Чорткова Іван Плецан зібрав у цьому році свій перший урожай лісових грибів – це їстівні зморшки.

За словами Івана, він грибник зі стажем. «Тихе полювання» невід’ємна частина його життя – дім, де мешкає, знаходиться неподалік лісу на вулиці Бердо в Чорткові.

– Зморшки збираю щороку, аби вродили. Коли весни посушливі, ці гриби не дуже ростуть. А цієї вдалося зібрати чималий урожай, – розповів «Терену» чоловік.

За даними «Вікіпедії» Зморшок їстівний (Morchella esculenta Pers.) — вид грибів із родини зморшкові. Місцева назва — ковпачок, сушеребок, коцюрупок. Шапка 3-6 см заввишки, яйцеподібна, пориста, жовтокоричнева, жовто-бура, з порожниною. Ніжка видовжена 2-4 × 1-2 см, білувата, клейкувата, зморшкувата, порожня. М’якуш білий, з приємним запахом. Росте зморшок навесні (квітень-червень) та восени (серпень-жовтень).

Дружина Івана – пані Йосифа – ці дари лісу зазвичай тушкує.

– Спочатку я їх мию. Іноді, навіть щіточкою доводиться чистити, аби усунути з них пісок та слимачків. Потім добре мию, засипаю сіллю, відмочую. Далі відварюю ці гриби впродовж 30 хвилин та даю воді стекти, – розповіла жінка.

Найбільше зморшки смакують Плецанам зі сметаною та молодим часником.

– Тушкую я їх на маслі. Спочатку смажу на ньому до прозорого цибулю, потім додаю олію молодий часник, трохи молока. А коли страва майже готова, то посипаю часничком, кропом, додаю сіль та перець і сметану, – ділиться рецептом приготування грибів господиня.

За її словами, ці пластинчасті гриби хрумкі та смачні.

Нагадаємо, що зморшок – це умовно їстівний гриб. Його можна використовувати лише після відварювання (відвар вилити). Про запас такі гриби сушать, але висушені можна використовувати тільки через три місяці. У зморшках міститься отруйна гельвелова кислота, яка під час варіння переходить у відвар. Замість зморшка їстівного часом помилково збирають токсичний Helvella crispa та смертельно отруйний гриб строчок звичайний. Тому будьте обачні й бережіть своє здоров’я.