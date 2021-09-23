Сьогодні, 23 вересня 2021 року, близько 6:18-6:20 мешканці Тернопільщини відчули тривожні підземні поштовхи. Найбільше землетрус був відчутним на півдні області. Також землетрус відчули тернополяни. Сповіщення про це масово з’являються в соцмережах. Пошуковик Google також інформує про землетрус.

Як повідомляє 0352.ua з посиланням на сайт “VolcanoDiscovery“, епіцентр землетрусу магнітудою 4.3 бали за шкалою Ріхтера стався на Тернопільщині неподалік Чорткова, ближче до межі з Івано-Франківською області в районі р. Дністер.

“Німецький науково -дослідний центр геологічних наук (GFZ) повідомив про землетрус магнітудою 4,3 в Україні поблизу Чортків, Чортківського району, Тернопільської області, лише 9 хвилин тому. Землетрус стався рано вранці у четвер, 23 вересня 2021 року, о 6:18 ранку за місцевим часом на невеликій глибині 10 км. Точна величина, епіцентр та глибина землетрусу можуть бути переглянуті протягом наступних кількох годин або хвилин, коли сейсмологи перевірятимуть дані та уточнюватимуть свої розрахунки, або коли інші відомства видаватимуть свій звіт.

Виходячи з попередніх сейсмічних даних, землетрус не повинен був завдати значної шкоди, але, ймовірно, багато людей відчували його як легку вібрацію в районі епіцентру.

Можливо, слабке тремтіння відчувалося в Городенці (поп. 9 100), розташованій за 18 км від епіцентру, Бучачі (12 400 чол.) За 26 км, Чортків (за 28 900) за 32 км, Борщеві (10 900) за 42 км, та Коломия (поп. 61 300) за 46 км.

Інші міста чи міста поблизу епіцентру, де землетрус міг би відчутись дуже слабким, включають Тернопіль (221 800 осіб), розташований за 81 км від епіцентру, та Кам’янець-Подільський (99 800 осіб). ) За 84 км. VolcanoDiscovery автоматично оновить величину і глибину, якщо вони зміняться, і продовжить, якщо стануть доступні інші важливі новини про землетрус. Якщо ви знаходитесь в цьому районі, будь ласка, надішліть нам свій відгук за допомогою нашого механізму подання звітів, або онлайн, або через наш мобільний додаток. Це допоможе нам надавати більше оновлень з перших вуст усім, хто хоче дізнатися більше про цей землетрус з усього світу”, – йдеться на сайті.

У соцмережах жителі обласного центру, а також районів області, підтвердили інформацію про землетрус. Користувачі зазначають, що “хитало добре”. У декого в квартирах трусилися меблі і хиталися люстри.