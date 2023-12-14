На Тернопільщині у Теребовлі відновили роботу годинника, встановленого на міській ратуші. Тепер щогодини тут б’ють куранти, а о 12:00 звучить мелодія Державного Гімну.

Про це розповів Суспільному директор Теребовлянського туристично-інформаційного центру Микола Августович.

За його словами, часомір зламався перед початком повномасштабного вторгнення. Майже два роки з вежі Теребовлянської ратуші було чути лише звук повітряної тривоги.

“Чоловік, який повинен була відповідати за цей годинник, разом з сім’єю виїхав за кордон. Зараз нам вдалося з ним зв’язатися. Після коротких перемовин домоглися, щоб нам повернули плату. Приїхав майстер зі Львова і все встановив”.

Жителі Теребовлі задоволені оновленням.

“Це навіть за прикметою добре, коли годинник йде постійно. То хай відновлюють, нічого проти не маю”, — сказала місцева жителька Олена Пономаренко.

“Добре, тому що людям тепер зручно орієнтуватися, котра година. Стало трішки по-інакшому в нашому містечку, бо зараз дуже сумні часи”, — говорить місцева жителька Богданна Костильнюк.

Годинник розташований на вежі ратуші. Вона є однією з туристичних локацій міста. Тут оформили оглядовий майданчик, з якого видно краєвиди Теребовлі. Перший годинник на ратуші з’явився тоді, коли й сама будівля, — на початку 20 століття, каже Микола Августович.

“Уже в першій версії вежі, збудованій за часів Австро-Угорської імперії, був годинник. Під час Першої світової війни всю вежу і годинник зруйнували. Згодом її відбудували вже поляки”.

Сучасний годинник встановили тут на початку літа 2021 року. Його механізм — комбінований.

“Є, скажімо так, механічне “металеве серце”, яке призводить до всіх обертів. І є електричний “мозок”. Годинник — автономний: сам змінює години, за необхідності вмикає собі підсвітку”.

У разі відключення електроенергії механізм не працюватиме. Скільки грошей виділили на його ремонт, Микола Августович не повідомив.