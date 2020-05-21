Станом на ранок 21 травня в Тернопільській області у 1098 мешканців лабораторно підтверджено COVID-19, серед них: 1024 дорослих та 74 дитини.
Видужало 678 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки.
За попередню добу видужала 31 особа, в тому числі 6 медиків.
Тестування методом ПЛР проведено 271 мешканцю області, у дев’яти з них результат виявився позитивним.
Географія поширення нових випадків:
Бучацький район (1 особа):
• м. Бучач – 1
Кременецький район (7 осіб):
• м. Кременець – 1
• с. Горинка – 2
• с. Підлісці – 3
• с. Плоске – 1
Шумський район (1 особа):
• с. Стіжок – 1
Усього в Україні підтверджено 19 706 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.