Станом на ранок 21 травня в Тернопільській області у 1098 мешканців лабораторно підтверджено COVID-19, серед них: 1024 дорослих та 74 дитини.

Видужало 678 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки.

За попередню добу видужала 31 особа, в тому числі 6 медиків.

Тестування методом ПЛР проведено 271 мешканцю області, у дев’яти з них результат виявився позитивним.

Географія поширення нових випадків:

Бучацький район (1 особа):

• м. Бучач – 1

Кременецький район (7 осіб):

• м. Кременець – 1

• с. Горинка – 2

• с. Підлісці – 3

• с. Плоске – 1

Шумський район (1 особа):

• с. Стіжок – 1

Усього в Україні підтверджено 19 706 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.