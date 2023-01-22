Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці Озернянської громади.
“Знову забрала війна, вкотре сум в Озернянській громаді. Захищаючи нас від ворога, загинув Богдан Кокайло із села Нестерівці.
Його життя обірвалося 17-го січня в бою з окупантом на Бахмутському напрямку. Мужньому воїну-Герою було 39.
«Добра душа», – так про нього говорять у Нестерівцях. Богдан не мав своєї сім’ї, доглядав за батьками. Допомагав кожному, хто просив у рідному селі чоловічої помочі.
Він повернеться додому на щиті наступного тижня.
Співчуваємо рідним! Співчуваємо кожному, хто його знав! Вічна пам’ять і слава Герою!”, – ідеться у повідомленні.