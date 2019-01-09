Доблесні тернопільські патрульні спіймали чергового планокура

09/01/2019 0
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7 січня близько 11 години ранку, патрулюючи вулицю Пушкіна, поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, змінив напрямок руху та пришвидшив хід.

При спілкуванні з інспекторами громадянин помітно нервував. Згідно ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію» патрульні провели поверхневу перевірку, під час якої у 26-річного громадянина виявили 5 згортків з речовиною рослинного походження зеленого кольору, що схожі на наркотичні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ, повідомляють у патрульній поліції.

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