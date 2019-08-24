У Збаразькому замку вирішили зануритися в епоху Середньовіччя. Для жителів і гостей містечка організували вечірню феєрію. Відтак у замкових мурах постали справжні лицарі та князі.

За моторошними сценами підземелля могли спостерігати всі охочі. Враженнями від побаченого поділився міський голова Збаража Роман Полікровський.

«У Збаразькому замку відбувались надзвичайні пригоди! Замок ожив у своєму древньому образі. Всі присутні поринули в цікаву історію славетного замку, яку нам розповідали його середньовічні жителі. Усі отримали величезне задоволення від Вечірньої феєрії Збаразького замку. Дякую усім, хто організував це чудове дійство! Ви супер! Запрошую усіх на наступні Вечірні феєрії в Збаразький замок».

Під час вечірньої феєрії організували екскурсії залами Замку, майстер-клас з віденського вальсу, захопливі поєдинки середньовічних лицарів, коронування князів. Дійство викликало чимало позитивних емоцій у відвідувачів.

Софія Романська